(法新社梵蒂岡24日電) 教廷今天宣布,最具影響力的教廷樞機主教之一、來自義大利的貝丘(Angelo Becciu)無預警辭去部長職務,並宣布放棄擔任樞機主教的相關權力。

教廷今天發出簡短聲明:「教宗接受了由樞機主教喬凡尼.安吉羅.貝丘閣下發出,辭去教廷冊封聖人部(Congregation for the Causes of Saints)部長職位,並卸除與樞機主教有關權力的辭呈。」聲明並沒有說明貝丘請辭原因。

貝丘曾任梵蒂岡大使,後來擔任副國務卿,這個職務有如幕僚長,意味着他每日都能面見教宗方濟各(Pope Francis),也是教宗最信任的幕僚之一。

72歲的貝丘2018年夏天獲任命為樞機主教,並負責監督處理宣福禮和封聖事宜的部門。

© 2020 AFP