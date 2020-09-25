「盧安達飯店」主角本尊 承認參與組武裝團體

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（法新社盧安達基加利25日電） 電影「盧安達飯店」英雄主角的原型人物、評價兩極的魯塞薩巴奇納，今天在盧安達法院出庭時，承認成立武裝團體「民族解放陣線」，但否認和這個團體的犯罪行為有關連。

「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）描繪1994年盧安達種族滅絕事件，當時約有80萬人在這場大屠殺中喪生。片中以魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）為原型的主角在屠殺期間拯救數百條人命，使得他廣為人知。

魯塞薩巴奇納在大屠殺過後流亡海外多年，期間成為強烈批判盧安達政府的人士，近年並與他人共同創立總部設在海外的反對黨「盧安達民主變革運動」（Rwandan Movement for Demoratic Change，MRCD）。

魯塞薩巴奇納也曾表達對「民族解放陣線」（National Liberation Front，FLN）的支持，這個團體承認在盧安達靠近鄰國蒲隆地（Burundi）的紐格威（Nyungwe）發動連串攻擊。但他究竟在這些攻擊事件中扮演哪種角色，外界不得而知。

魯塞薩巴奇納8月在盧安達被捕，顯然有人用假藉口將他騙上一架私人飛機載回國內。

他今天在首都基加利（Kigali）出庭時表示：「我們成立民族解放陣線，是把它當作武裝側翼，而非檢方一再宣稱的恐怖主義團體。我不否認民族解放陣線犯下罪行，但我扮演的角色在外交。」

魯塞薩巴奇納還說：「我們簽署協議，成立『盧安達民主變革運動』這個政治平台，協議內容包括建立名為民族解放陣線的武裝側翼。但我的工作是隸屬這個政治平台，負責的是外交事務。」

© 2020 AFP