美再批隱瞞疫情 中國怒喊「夠了」

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（法新社紐約聯合國總部24日電） 美國今天在聯合國安全理事會視訊會議上再度將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球歸咎中國，中方隨即怒喊「夠了」。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）批評北京當局「決定隱瞞這種病毒起源、低估危險性並打壓科學合作」，種種行動「導致地方流行病變成全球大流行」。

克拉夫特還冷不防地將矛頭指向在場所有外交官員。她說：「你們每個人真可恥，今天討論的內容讓我感到震驚又作嘔。」

「我真為這個理事會感到相當羞愧，會員國趁機聚焦在政治宿怨而不是手邊的關鍵議題。我的天啊。」

多位外交官員表示，克拉夫特劈頭就罵，讓他們感到不解。一名不具名官員說，會議中「多少都有產生共識」，克拉夫特後來語氣卻「極具侵略性」。克拉夫特在中國常駐聯合國代表張軍發言時就離開。

張軍表示：「我必須說，真是夠了！你們（美國）早已為全球製造夠多麻煩。」

他以英文說道：「美國到目前有近700萬起確診病例，超過20萬人死亡。美國擁有全世界最先進的醫療科技和系統，為何還會有最多確診病例和死亡病例？」

「如果有人該負責，那應該是一些美國政客自己。」

張軍還說：「美國該懂得，大國應有大國的樣子。」他說，美國現在「完全被孤立」。他的這番話受到俄羅斯駐聯合國大使熱烈支持。

© 2020 AFP