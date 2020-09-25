美國對TikTok禁令將生效 聯邦法官籲政府考慮延後

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（法新社華盛頓24日電） 美國聯邦法官尼柯爾斯（Carl Nichols）今天呼籲總統川普的政府考慮延後禁止短影音分享應用程式TikTok下載及更新，並暗示他可能會擋下預定於27日生效的禁令。

中國北京字節跳動公司開發的TikTok在美國約有一億名用戶。川普以國家安全及人民個資安全為由，要TikTok出售在美業務，否則禁止在美國使用；TikTok在一場倉促召開的電話聽證會中爭辯這道禁令，並表示，就算只是暫時禁用，也會造成無法挽回的損害。

尼柯爾斯在會中同意TikTok律師的意見，要加速聽證會時程，還說他會在格林威治時間28日3時59分（台灣時間28日上午11時59分）禁令生效之前做出決定。

尼柯爾斯表示，他不認同美國政府律師指稱禁令「只是維持現狀」。這道禁令不會立刻禁用TikTok，但新用戶將無法下載、既有用戶也無法更新。

尼柯爾斯要求美國司法部的律師在25日之前告知是否願意延後實施禁令；若政府不願意，他會檢視兩造的訴書，針對TikTok所要求的暫緩禁令做出裁定。

美國科技業巨擘甲骨文公司（Oracle）上周與TikTok達成暫時協議，可望成為TikTok的技術合作夥伴，並與美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）成為在美成立的新公司TikTok Global股東。

但這項協議前景不明，各方都在等待有關中國政府是否同意的消息。

字節跳動公司今天表示，已向北京市商務局申請技術出口許可，但字節跳動並未明確說明此舉是否與TikTok或任何其他可能的出售案有關。

中國商務部今年8月公布新的限制技術出口規定，增列「民用技術」，恐使TikTok在美出售案更加複雜。

© 2020 AFP