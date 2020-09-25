谷歌刪烏魯魯巨岩登頂圖 無法再虛擬攀登

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（法新社雪梨25日電） 谷歌（Google）今天表示，已移除澳洲烏魯魯山頂的圖像，這代表線上訪客無法再利用街景服務虛擬「走訪」這座巨岩。烏魯魯是原住民阿南古族的聖地，自去年起不再對遊客開放。

澳洲國家公園局（Parks Australia）要求谷歌移除使用者貢獻的圖像，此要求也符合這個世界遺址傳統擁有者阿南古人（Anangu）的希望。

谷歌地圖的街景功能可以讓人們在各地虛擬移動，其中包含烏魯魯山頂的360度視角圖片。（

位於澳洲中部烏魯魯卡塔丘塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）的這塊紅色巨岩，被阿南古族視為神聖之地，當局應他們的要求於2019年10月禁向遊客開放。

谷歌發言人表示：「我們理解對阿南古人來說，烏魯魯卡塔丘塔國家公園極為神聖。」

谷歌公司表示：「澳洲國家公園局對於使用者的這項貢獻一有顧慮，我們就移除了圖像。」

谷歌公司說，烏魯魯（Uluru）舊稱艾爾斯岩（Ayers Rock），在此區關閉前，這些圖像都是由谷歌地圖使用者所拍攝。（實習編譯：洪筱真/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP