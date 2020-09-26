全球冠狀病毒疫情超過3262萬例確診 逾99萬人病亡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少99萬3438人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3262萬2490例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2236 萬200人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬3782人病故、703萬3925例確診，至少272萬7335人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬537人喪生、468萬9613例確診）、印度（9萬3379人喪生、590萬3932例確診）、墨西哥（7萬5844人喪生、72萬858例確診）及英國（4萬1936人喪生、42萬3236例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有97人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、玻利維亞（67人）、西班牙（67人）及巴西（66人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計33萬8254死、909萬5347例確診；歐洲累計22萬9335死、519 萬9762例確診；美國和加拿大共計21萬3075死、718萬4066例確診。

亞洲共計13萬2856死、776萬2046例確診；中東地區共計4萬4120死、190萬2535例確診；非洲共計3萬4853死、144萬7328例確診；大洋洲共計945死、3萬1410例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

© 2020 AFP