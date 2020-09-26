塔特姆單節19分率塞爾蒂克逆轉 東區決賽續命

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（法新社奧蘭多25日電） 塔特姆今天在比賽第3節猛灌17分，率塞爾蒂克121比108逆轉勝熱火，延長美國職籃NBA東區冠軍賽的戰線，目前仍以2比3落後。

NBA東區冠軍賽第5種子邁阿密熱火打完前4戰後，以3勝1負領先第3種子波士頓塞爾蒂克，取得「聽牌」優勢。

今天的第5戰，熱火打出17比5開局，但塞爾蒂克接着連攻8分，熱火在羅賓遜（Duncan Robinson）單節砍進12分帶領下，在首節以26比18領先塞爾蒂克。

次節熱火最多一度領先12分，塞爾蒂克雖曾將落後差距縮小到5分，但熱火靠羅賓遜、巴特勒（Jimmy Butler）分別攻下17分、14分的聯手帶領下，以58比51保持領先。

下半場開賽，塞爾蒂克靠塔特姆（Jayson Tatum）豪奪17分領軍，單節共轟下41分，除將比分超前，還一度領先達14分；熱火靠5比0收尾，稍將比分拉近。前3節打完，塞爾蒂克反以92比83領先。末節熱火亟欲反撲，無奈守不住塞爾蒂克，最終將勝利拱手讓人。

塞爾蒂克今天守死熱火外線，讓熱火全場36次在三分線外出手只命中7球。除此之外，塞爾蒂克這場比賽抓下50個籃板，比熱火多了12個，光是13個進攻籃板就比熱火多7個，這些都是塞爾蒂克贏球的關鍵。

塞爾蒂克的塔特姆今天斬獲31分、10籃板，塞伊斯（Daniel Theis）有15分、13籃板進帳，兩人都繳出「雙十」成績；布朗（Jaylen Brown）貢獻28分；沃克（Kemba Walker）、史瑪特（Marcus Smart）、海沃德（Gordon Hayward）分別攻下15分、12分、10分。

熱火方面，德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全隊最高23分；羅賓遜有20分進帳；巴特勒獲得17分；克勞德（Jae Crowder）和替補的赫洛（Tyler Herro）都拿下14分；阿德巴約（Bam Adebayo）則獲13分。

© 2020 AFP