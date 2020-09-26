緬甸新增病例激增 仰光加速蓋隔離設施

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（法新社仰光26日電） 緬甸最大城市仰光加速興建新隔離中心，忙着防堵這個商業大城首次爆發的大規模疫情。心力交瘁的醫療工作人員憂心還會再新增數以千計的病例。

緬甸擁有全球最簡陋的醫療系統之一，不過，當地一直到最近相對來說幾乎很少受到全球這波疫情的影響。

緬甸到上個月累積確診病例還不到400起，死亡病例僅6起。

但西部新增病例迅速蔓延至緬甸其他地區，新增病例每周翻倍，如今已超過9000例。未來幾天，緬甸確診病例數料將突破1萬例，目前染疫病故人數為174人。

緬甸國內確診病例以仰光佔多數，不少人擔心目前重新恢復嚴格的防疫封鎖措施，會對仰光窮苦民眾的生計帶來打擊。

仰光目前隔離人數約6000人，根據官方媒體今天報導，已經蓋好7座新隔離設施，可以再容納1000人。

仰光一家診所的醫師表示：「我們預估還有1萬起疑似病例。」他說，仰光周遭的醫療從業人員已經「精疲力竭」。

當地居民被通知，除非在特定重要產業工作，或為了採買糧食和醫療物資而外出，否則都要待在家裡。

從仰光到其他地區的國內旅遊已經禁止，國際航線商業班機的禁令也延長至10月底。

© 2020 AFP