美病患染愛滋病毒治癒全球首例 又罹血癌命垂危

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（法新社華盛頓25日電） 美國人布朗（Timothy Ray Brown）曾被稱為「柏林病患」，他在2008年成為治癒愛滋病毒（HIV）的全球第一人。如今他的伴侶透露，他罹患血癌已屆臨末期，生命垂危。

法新社報導，活躍人士暨作家金恩（Mark King）22日針對此議題發表一篇部落格文章，引述布朗同性伴侶霍夫根（Tim Hoeffgen）的話說：「要澄清的是，布朗並非因感染愛滋病毒而瀕臨死亡。」

霍夫根並說：「布朗自從治癒後，血液中即不再有愛滋病毒，這種病毒已消失，現在他的問題是白血病，我真痛恨癌症。」

金恩告訴法新社，他19日曾以電話聯繫這對伴侶。54歲的布朗當時在加州棕櫚泉（Palm Springs）的家中接受安寧照護。

當時布朗告訴金恩：「我會持續奮戰到不能再戰為止。」

布朗10多年前成功治癒愛滋病毒後，為醫學史寫下了新頁，也成為全球數千萬名愛滋病毒感染者的希望化身。

布朗1995年在德國讀書時得知自己感染愛滋病毒，又在2006年診斷出罹患白血病，這是一種會影響血液和骨髓的癌症。

為治療布朗的白血病，柏林自由大學（Free University）的醫生為他移植幹細胞，而捐贈者體內有罕見的基因突變現象，使移植後的幹細胞也對愛滋病毒具有先天的抵抗力，因此醫生希望藉此同時治癒布朗的兩種疾病。

布朗歷經了兩個痛苦而危險的療程，結果成功了。2008年，醫院宣告他的兩種疾病已痊癒。為姑隱其名，布朗最初在一項醫學會議上被稱為「柏林病患」。

2010年布朗決定打破沉默，公開身分演講與接受訪問，並成立自己的基金會。

他2012年告訴法新社：「我是愛滋病可能治癒的活證據，能治好愛滋病毒真是太棒了。」

去年出現了有史以來第2位以相同方法治癒愛滋病毒的病人，最初被稱為「倫敦病患」，後來他公開自己身份，名叫卡斯提里耶荷（Adam Castillejo）。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

© 2020 AFP