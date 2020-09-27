川普辯論來勢洶洶 拜登訴求人性面迎戰騙子總統

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（法新社華盛頓26日電） 美國民主黨總統候選人拜登29日將面對競選以來最空前的挑戰：在辯論場和共和黨候選人川普交手。火藥味十足的交鋒即將登場，而對曾任副總統的拜登而言，這樣的掙紮似曾相似。

距離11月3日總統大選僅剩5周，拜登（Joe Biden）民調持續領先，走上辯論台時，拜登預料會想展現沉着的自信，呈現自己有同理心、能團結分裂國家的一面。

辯論還沒登場，拜登昨天的一席話，已經暗示他不會輕易示弱。他告訴「微軟國家廣播公司」（MSNBC）：「大家都知道這位總統是騙子，我準備挺身而出，說出我為什麼認為他無能、為什麼認為我有答案…可以幫助美國人民。」

他或許得運起金剛不壞之身，才能抵擋川普的隆隆炮火。川普一再指控民主黨人選舉「做手腳」，還說他或許不會接受選舉結果。

川普一次次在造勢會上炮轟拜登倡議「激進的社會主義」；相較之下，拜登的造勢存在感卻是愈來愈低。

在擔心防疫限制與疫情危險的情況下，民主黨操盤手不讓拜登接觸選民，只讓他對記者發言，或偶爾造訪戰場州參加小規模活動；但突然之間，這位白宮的挑戰者卻得和衛冕者同台辯論，兩人強碰的火花精彩可期。

艾克朗大學（University of Akron）政治系教授柯恩（David Cohen）表示：「這就像是收看按次付費的拳擊賽。」

77歲的拜登已不是歐巴馬副手時期的拜登了，儘管他燦爛的笑容沒變，步伐卻已不復往日穩健，白髮也更顯稀疏。

74歲的川普常稱拜登是「沉睡的喬」，批評他心智日漸衰退，但如果拜登辯論表現不錯，川普人身攻擊的策略，搞不好會自食惡果。

拜登辯論紀錄不甚亮眼，初選被更年輕、更精力充沛的年輕對手環伺時，他們的排擠效應讓拜登失去了聲音；但當人數縮減後，拜登的表現就好多了，他深富同理心的一面也能順利流露。

在悲劇不斷、漫長職業生涯邁入尾聲之際，拜登將在辯論中展現自己人性的一面，和川普目空一切的風格做出對比，而拜登很有信心，他將贏得對川普厭倦的美國人的心。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP