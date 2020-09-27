新冠肺炎全球超過3291萬例確診 逼近百萬人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少99萬8463人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少3291萬5550例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2257萬4500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球26日通報新增5529人病歿、29萬9285起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1124死）、美國（871死）與巴西（869死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬4499人病故、707萬9689例確診，至少275萬459人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬1406人喪生、471萬7991例確診）、印度（9萬4503人喪生、599萬2532例確診）、墨西哥（7萬6243人喪生、72萬6431例確診）及英國（4萬1971人喪生、42萬9277例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有97人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、玻利維亞（67人）、西班牙（67人）及巴西（67人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計34萬421死、916萬3938例確診；歐洲累計22萬9771死、524萬9793例確診；美國和加拿大共計21萬3801死、723萬1278例確診。

亞洲共計13萬4217死、786萬3208例確診；中東地區共計4萬4280死、192萬1513例確診；非洲共計3萬5022死、145萬4323例確診；大洋洲共計951死、3萬1506例確診。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP