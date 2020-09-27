法國總統馬克宏：白俄羅斯魯卡申柯必須下台

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（法新社巴黎27日電） 法國總統馬克宏在今天出刊的「星期日報」（Journal du Dimanche）表示，白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）必須下台。

歐洲聯盟（EU）數天前才拒絕承認魯卡申柯為白俄羅斯的合法總統。馬克宏（Emmanuel Macron）在報導中說：「他顯然必須走人。」

馬克宏指出：「這是一場權力危機。這是一個不能接受民主邏輯並由武力維繫的專制政權。魯卡申柯顯然必須下台。」

白俄羅斯8月9日舉行總統大選，魯卡申柯自稱壓倒性勝選連任，反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也聲稱勝選，此後有數以萬計白俄羅斯民眾走上街頭要求魯卡申柯下台。

四面楚歌的魯卡申柯對抗議民眾採取嚴厲鎮壓行動，招致西方國家譴責，但獲得俄羅斯的支持。

魯卡申柯最近還秘密宣誓就職，引發新一波示威活動與西方國家責難。

馬克宏今天表示，他對白俄羅斯抗議人士展現的勇氣印象深刻。

「他們每個周末都走上街頭，也知道這麼做冒着多大風險。但他們持續推動這場運動，喚醒白俄羅斯已被剝奪許久的民主。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP