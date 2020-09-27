法醫界大老警告 疫情3、4周內恐蔓延全國

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（法新社巴黎27日電） 法國最重要的醫界人士之一今天警告，若不採取措施加以改變，法國恐面臨數月之久的2019冠狀病毒疾病（COVOD-19）疫情大流行，屆時國內醫療系將不堪負荷。

法國醫師公會全國理事會（National Council of the Order of Doctors）主席布埃（Patrick Bouet）向周報「星期日報」表示：「第2波（疫情）襲來的速度比我們想得還要快。」

政府針對地中海城市馬賽（Marseille）和首都巴黎地區等疫情最嚴重的地帶實施新一波防疫限制措施，不過此舉已引發當地反彈。

布埃向星期日報表示，衛生部長維宏（Olivier Veran）本周提出的警告仍不夠。

布埃表示，維宏沒有說3到4周內若情況沒有改變，法國疫情恐蔓延整個國土，時間長達秋季和冬季數月之久。

布埃警告，屆時將沒有醫護人員能增援，法國衛生系統也將無法滿足所有需求。

他還說，許多醫護人員都已精疲力盡、飽受創傷，無法再填補這些醫療缺口。

法國衛生服務單位昨天記錄到過去24小時新增1萬4412起病例，略低於24、25日記錄到的破紀錄1萬6000起病例，但過去7天總計有4102人住院，其中763人正在接受加護治療。

馬賽酒吧和餐廳業者昨天在馬賽市商業法院外示威，抗議預計今天晚間開始實施的強制停業措施。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP