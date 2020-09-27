疫情拖累旅遊市場 歐洲航空業降價盼回春

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎27日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓航空旅遊業歷經寒冷嚴冬，歐洲各大航空公司正在減低票價，以吸引旅客上門，填滿仍在飛航的班次。

許多國家為防疫祭出封鎖令，重創航空業，今年春季空中交通幾近停擺，暑假期間些許恢復，但現在市場再度下滑。

根據歐洲航管組織（Eurocontrol）表示，航空交通在過去兩周走緩，目前情況相較去年同期降了54%。

一家歐洲航空同業公會把8月市場狀況修得更低，僅是2019年同期的3成而已。

歐洲航管組織如今對航空業復蘇更為悲觀。

歐洲航管組織今年春季時預估，10月市場只會比2019年同期降3成，但目前所見掉了57%。

疫情導致航空公司現金短缺，業者開始降低票價。

根據旅遊市場分析公司ForwardKeys指出，8月各大航空公司調降從英國、法國、德國與荷蘭飛往南歐的班機票價，比去年同期降15%。

24日公布的研究顯示，有些航線的票價更下降逾1/3。

除了降價，各航空司把火力集中在獲利最高的航線上，原本也正朝此方向來做。

但疫情再起，各國重啟旅行禁令，並實施更嚴格的檢疫和采檢措施，可能很快地讓航空公司的努力和計畫化為烏有。

歐洲各航空公司本月稍早敦促各國首都應協調步調一致的防疫措，並說目前拼拼湊湊的各種限令，讓歐盟各國的旅遊業回春步履蹣跚。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP