美國揚言撤軍關使館 伊拉克總理處境堪虞

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（法新社巴格達27日電） 美國在伊拉克的利益幾乎天天遭攻擊，讓華府怒不可遏，揚言關閉駐巴格達大使館。而美方這份威脅，已置伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）於危險境地。

伊拉克長久以來一直是兩個盟友伊朗和美國之間的角力戰場。法新社報導，美國在巴格達高維安的「綠區」有數百名外交使團人員，在伊拉克3個基地駐有約3000名軍力。自2019年以來，火箭和土製炸彈頻頻攻擊這些美方利益，而幕後搗鬼的，疑似就是有伊朗撐腰的幾個派系，包括武裝團體「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）。

據伊拉克官員說法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周向伊拉克總統沙雷（Barham Saleh）發出最後通牒，如果伊拉克不制止針對美軍和外交地點所遭遇的如雨般火箭攻擊，美方將關閉駐伊拉克大使館、撤回駐軍。

這些官員說，「老美不是生氣，是超級火大」，另有人說：「蜜月期結束了。」

華府兩度報復性空襲伊拉克境內的真主黨旅，今年稍早也揚言，若火箭攻擊造成美國人命損傷，將再炸其他120多處地點。

然而，華府的不滿仍難平息。親美的總理哈德米5月上台，並於8月訪美，但華府在他行前即暗示，美方不滿意他在親伊朗武裝團體上所採取的行動。

不要忘了，1月間美國曾發動無人機攻擊，在巴格達擊斃伊朗將軍蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）與伊拉克指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。部分伊拉克官員至今怒氣仍未消。

如今美國人進一步對巴格達示警，加深境內「效忠伊朗」和「不願與美正面衝突」兩大派系之間的歧見。

一方面，深具煽動力、從教士成為民粹政治人物的什葉派領袖薩德（Moqtada Sadr）本周出面呼籲「成立一個包括維安、軍事和國會委員會的聯合委員會」來徹查火箭攻擊事件，總理哈德米等政治人物旋即接受建議。

但另一方面，強硬派也在集結，6個過去聽都沒聽過的團體不但爭先恐後宣稱是攻擊美國利益的幕後主使，近幾個月還對聯合國嗆聲。這些團體視哈德米為華府安插在巴格達的人，對他誓言整頓他們十分感冒。

這讓總理處境異常危險。

美國若真撤軍，將無意間讓總理政敵有機會吹噓，不費吹灰之力即讓美國人撤離伊拉克。

而如果總理垮台，西方外交人員和分析家警告，恐成為伊拉克局勢穩定的夢魘。

報導中東新聞的Al-Monitor網站「伊拉克脈動」（Iraq Pulse）分析家兼編輯曼姆里（Ali Mamouri）說：「美國若真關閉大使館，將削弱、危及哈德米處境，並敞開大門讓民兵組織坐大，針對國家採取極端行動。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP