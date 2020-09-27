美國總統大選辯論 川普迎戰拜登料出狠招

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（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普總誇口熟悉民間疾苦，並以真正的硬漢自居，下周總統大選辯論登場時，他口下必不留情，要像在格鬥場上迎戰對手一般，狠狠給民主黨對手拜登來記正面痛擊。

有別於約翰．甘乃迪（John F. Kennedy）和雷根（Ronald Reagan），74歲的川普（Donald Trump）不愛慷慨激昂的長篇大論。川普也不愛歐巴馬（Barack Obama）粉絲所欣賞他演說中那種細緻優雅的風格，批評者認為這種超然離群風格不夠接地氣。

川普把實境秀技巧帶進白宮，十足的娛樂家形象，而啟發他表演風格的，就是職業摔角那種花俏的混亂場面。他是個老愛撂兩句黑幫電影中大佬行話的紐約客，還喜歡和拳擊手以及綜合格鬥運動員廝混。

所以，在29日克里夫蘭的首場總統辯論會上，可別期待川普會「溫良恭儉讓」。

川普19日把總統辯論比作綜合格鬥的鐵籠格鬥。他告訴真正的終極格鬥冠軍賽（UFC）冠軍馬斯維達爾（Jorge Masdival），「這是同一碼事」，「只是稍微沒那麼激烈」。

從上次在總統辯論場遭他痛擊的前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的說法，就知道此言並非全是玩笑。

希拉蕊在「大西洋月刊」（The Atlantic）回憶2016年兩人交鋒的場景說：「他完全不在乎是不是要回答問題，甚至也不在乎是不是要給出正確資訊，他就準備好要來羞辱你、霸凌你」。

當時民調一致認為希拉蕊是3場辯論的贏家，但真正的能量、以及大選的勝利，最後卻是歸於這位言詞犀利的紐約政治素人。

川普目前民調仍落後拜登，因此寄望藉着辯論的好表現一舉翻盤，及時在11月3日大選前迎頭趕上。粉絲猜想川普辯論時可能會給拜登致命一擊，而川普的確信心滿滿，他甚至要求舉辦第4場辯論，只是最後沒有成功。

反觀民主黨，卻是有部分人士懇求拜登別接下辯論戰帖，就是怕沒人招架得住川普那銳不可當的誇張言語和滿口謊言。

密西根大學（University of Michigan）辯論專家卡爾（Aaron Kall）表示，川普「不按牌理出牌」，「要和他辯論，完全沒有劇本可以照着走」。卡爾是「與唐納辯論」（Debating The Donald, 暫譯）一書共同作者，這本書探討川普的辯論技巧。

主持首場辯論的福斯新聞台（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）擅長問問題，但川普不受束縛的功力，應該也是不遑多讓。

數月來，川普極盡侮辱拜登之能事，從說拜登是秘密共產黨員、到罵拜登差不多等於腦死，他還會說出什麼話現在誰也說不準，但他屆時肯定會有招可出。

川普在和希拉蕊辯論時曾發動奇襲，邀請多名指控希拉蕊夫婿、前總統柯林頓（Bill Clinton）性騷擾的女性到場，這種作法堪稱前無古人；還有一度，他甚至離開辯論台上指定的位置，跑到希拉蕊身後，虎視眈眈地越走越近。

希拉蕊後來在「事發緣由」（What Happened）書中寫道：「無論我走到哪兒，他都亦步亦趨，緊盯着我，還做鬼臉。」「真的很讓人不舒服，他簡直就緊貼在我身後，我都起雞皮疙瘩了。」

面對拜登時，川普可能會猛攻其子韓特（Hunter）在烏克蘭和中國生意涉貪一事。

如果那點還無法惹惱拜登，川普說不定還敢直接質問77歲的拜登有沒有吃增強表現的藥物。川普和幕僚多次說拜登老態龍鍾，還宣稱拜登會吃些東西來保持辯論時心智敏捷。川普甚至主張拜登應接受藥檢。

面對川普這麼多的詆毀，拜登屆時登上辯論台時，只要表現不太落漆，應該就可以稱為獲得勝利了。

© 2020 AFP