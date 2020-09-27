詹姆斯大三元領軍 湖人挺進總冠軍賽

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（法新社佛州奧蘭多26日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在西區冠軍系列賽第5戰，以117比107淘汰丹佛金塊，以4：1稱霸西區。湖人當家球星詹姆斯發威，攻下全場最高38分，外加16籃板和10助攻。

氣勢如虹的湖人今天與金塊過招，詹姆斯（LeBron James）繳出漂亮成績單，隊友戴維斯（Anthony Davis）也貢獻27分、3助攻和5籃板，葛林（Danny Green）和卡魯索（Alex Caruso）各貢獻11分。

湖人打完首節領先3分，第2節開始加足馬力，單節打出28比21優勢，半場結束，便以61比51，領先10分。

到了下半場，苦苦追趕的金塊在第3節打出33比26攻勢，將比分拉進至落後3分。在決勝節，金塊一度只落後湖人不到10分，可惜最終並未上演絕地大逆轉。湖人最終以10分優勢擊敗金塊，以4勝1負戰績拿下西區冠軍。

金塊球星約基奇（Nikola Jokic）和葛蘭特（Jerami Grant）今天分別轟出全隊最高20分，隊友莫瑞（Jamal Murray）砍下19分，米爾塞普（Paul Millsap）貢獻13分，莫里斯（Monte Morris）和波特（Michael Porter Jr.）各繳出10分，仍無緣率隊上演聯盟史上最戲劇化的逆轉秀。

湖人前役擊敗金塊，系列賽取得3比1聽牌優勢，但金塊在今年季後賽屢屢上演驚奇大逆轉，令紫金軍團不敢掉以輕心，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）賽前表示，會把第5戰當成第7戰來打，絲毫不會因為領先而鬆懈。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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