鞏固保守派勢力 川普提名巴瑞特任大法官

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（法新社華盛頓26日電） 美國總統大選在即，鑒於選情膠着且可能充滿爭議，共和黨人急着鞏固聯邦最高法院保守派多數勢力，總統川普今天提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）擔任大法官。

川普在白宮玫瑰花園（Rose Garden）的儀式中宣布這項決定，盛讚一旁的巴瑞特是法界中「絕頂聰明、天賦過人」的人物之一。

48歲的巴瑞特這項提名案，是補實最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日過世後的遺缺。

雖然民主黨強烈反對，川普仍預言這項提名案會在共和黨主導的聯邦參議院中「非常迅速」且「直截了當」地通過。

提名案一旦通過，最高法院的保守派勢力將從5比4 擴大至6比3。自由派影響力漸趨式微下，美國國內最重大的幾項司法爭議可能將再度在最高法院上演，特別是女性墮胎權利和俗稱歐巴馬健保（Obamacare）的平價醫療法。

更迫在眉睫，且更具爆炸性的是，就在外界日益憂心，若川普或民主黨籍對手拜登（Joe Biden）任何一方拒絕接受大選結果，最後案子可能得送進最高法院做最後定奪之際，巴瑞特提名案若迅速獲得參院同意，可能會讓最高法院的判決更有利於川普。

拜登立刻對這項提名案做出回應，表示在選民11月3日選出下任總統前，「參議院不該採取行動」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP