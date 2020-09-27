亞塞拜然爭議地區衝突增至23死 UN呼籲各方停火

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（法新社巴庫27日電） 高加索國家亞塞拜然軍方今天跟爭議地區「納哥諾卡拉巴克」的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰，官員指出相關死亡人數已經增至23人，聯合國秘書長古特瑞斯已呼籲各方立即停火。

亞塞拜然總檢察長辦公室表示，由於亞美尼亞族分離主義勢力部隊炮擊亞塞拜然村莊加沙提（Gashalty），導致當地有一家5口全數喪命。

今天爆發激戰的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）位於亞塞拜然境內，那裡的亞美尼亞族分離主義當局提到，他們有16名軍人、2位平民喪命，並有100多人受傷。

亞美尼亞共和國總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）稍早聲稱，宿敵亞塞拜然已對亞美尼亞人民宣戰。亞塞拜然國會也通過在全國實施戒嚴，並從今天起實施宵禁。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人今天透過聲明指出：「秘書長強烈呼籲雙方立即停火、緩和緊張局勢，並立刻展開有意義的談判。」

美國國務院也譴責亞塞拜然與亞美尼亞兩國間不斷升溫的暴力局勢，並呼籲雙方立即停火。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經跟帕辛揚商討納哥諾卡拉巴克地區的軍事衝突情勢，同樣也呼籲結束敵對行動。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP