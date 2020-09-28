亞美尼亞與亞塞拜然交火第2天 至少數十人喪生

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（法新社葉里凡／巴庫28日電） 亞塞拜然與亞美尼亞部隊今天進入交戰第二日，這兩個長年宿敵的激烈戰鬥已導致數十人喪生，引發雙方恐會展開全面戰爭的憂慮。

法新社報導，雙方昨天在亞塞拜然境內亞美尼亞族分離主義分子掌控的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）前線爆發衝突。雙方國防官員已證實，兩邊徹夜持續發生激烈戰鬥。

納哥諾卡拉巴克地區分離主義分子表示，他們今天再添28名戰士喪生，這使他們部隊死亡人數增至59人。

根據早前通報，雙方共有7名平民遇害，包括亞塞拜然一個家庭的5人，以及亞美尼亞方面1名婦女及1名孩童。

雙方為這場最新戰鬥指責彼此，世界領袖已促請雙方冷靜，各界擔心這場戰鬥引發全面衝突，可能捲入區域大國俄羅斯和土耳其。

亞塞拜然與亞美尼亞都是前蘇聯國家，雙方數十年來為納哥諾卡拉巴克地區領土爭議陷入僵局，今年早些時候及2016年曾爆發致命衝突。

1990年代初期，雙方曾發生奪走3萬條人命的戰爭，戰後納哥諾卡拉巴克地區宣告獨立，但未獲任何國家承認，包括亞美尼亞在內，國際社會仍視當地為亞塞拜然的一部分。

亞塞拜然尚未宣布軍方傷亡人數，但亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）聲稱，有「數十具亞塞拜然軍人屍體」躺在晚間奪回來的領土上。

© 2020 AFP