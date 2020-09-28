內戰以來最大批 葉門政府與叛軍換俘千人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社杜拜27日電） 居中斡旋的聯合國特使今天表示，葉門交戰雙方在瑞士會談後，同意交換1081名戰俘。

沙烏地阿拉伯為首軍事聯盟支持的葉門政府，與伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）叛軍決定交換約1萬5000名囚犯，作為2018年聯合國在瑞典斯德哥爾摩斡旋的和平協議一環。

雙方簽定和平協議之後多次零星交換囚犯，但今天協議的換俘若真完成，將是葉門內戰2014年爆發以來，首次大規模換俘行動。

政府代表團成員告訴法新社，今天的協議包括釋放「681名叛軍和400名政府部隊（與盟友），其中包括15名沙烏地阿拉伯人和4名蘇丹人」。

葉門交戰雙方在瑞士格里昂村（Glion）結束會談後，聯合國葉門特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天告訴記者說：「我個人非常高興地在此宣布，你們達成一個非常重要的里程碑。」

葛瑞菲斯盛讚這項換俘的決定，是葉門內戰期間最大的換俘行動。他也向葉門政府以及青年運動再次「承諾充分落實斯德哥爾摩協議」致賀。

青年運動掌控的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）引述叛軍消息人士，證實葉門交戰雙方已經達成協議，也說雙方都「表達落實協議的承諾」。

叛軍高階指揮官阿胡提（Mohamed Ali Al-Huthi）推文說：「對我們重要的就是落實協議，不只是簽署協議。」

葉門外交部長哈德拉米（Mohammed Al-Hadhrami）樂見協議是「人道」突破，但也推文表示，「政府要求協議儘快落實」。

© 2020 AFP