北京市通過新法 保障合理公衛隱患舉報

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（法新社北京28日電） 北京市政府將依據新的法律，保障「非惡意」公衛隱患舉報者。中國眼科醫師李文亮去年底在新冠疫情最初時示警，卻被依造謠處分引發大陸民間諸多不滿。

李文亮當時盼向有關單位示警關於新疾病的感染，卻被依散播謠言申斥。其他在武漢的醫衛舉報者稍晚也向中國媒體爆料，他們曾被地方政府處分，理由是未經上級同意即討論疫情爆發。

北京市這項25日起生效的新法，標榜任何人就公衛隱患舉報，若事後經查屬實將有獎勵，若非出於惡意，縱然不實也不罰。

北京市15屆人大常委會第24次會議審議通過「北京市突發公共衛生事件應急條例」，條例規定，任何單位和個人有權向人民政府及其有關部門報告突發公共衛生事件隱患。

條例提出，發生或者可能發生突發公共衛生事件時，市衛生健康部門應當及時向海關、毗鄰以及相關地區衛生健康部門等通報資訊；對接到的突發公共衛生事件資訊通報，及時向市人民政府報告。任何單位和個人有權向人民政府及其有關部門報告突發公衛隱患。

市、區人民政府及其有關部門應當保證報告管道暢通，建立受理與調查處理機制，依法維護報告人的個人資訊、人身安全等合法權益；對報告的突發公共衛生事件隱患，經調查核實的，市、區衛生健康部門對報告人予以獎勵，對非惡意的不實報告不予追究責任。

條例還規定，任何單位和個人有權向監察機關舉報有關公職人員應急工作中的違法線索，有權向有關部門舉報應急工作中有關遲報、謊報、瞞報、漏報突發公共衛生事件等各種行政違法行為。接到舉報的監察機關和有關部門應當依法及時調查處理，並對舉報人的個人資訊保密。

© 2020 AFP