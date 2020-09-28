堪稱節稅達人 川普當選那年所得稅僅繳2.2萬

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（法新社華盛頓27日電） 在美國總統大選首場電視辯論即將登場之際，川普的財務紀錄又掀爭議。「紐約時報」今天爆料，川普贏得大選的2016年，他只繳了750美元（約新台幣2萬2000元）聯邦所得稅。

紐時指出，川普入主白宮第一年的2017年，也只繳750美元的聯邦所得稅，而在過去15年間，竟有10年更是完全沒有繳一毛錢，因為他申報自己的財務虧損大於收入。

億萬大亨的川普拒絕公布他的報稅資料，打破歷來美國總統慣例，為不讓稅務資料曝光還不惜在法院大打曠日廢時的法律戰，引發外界對其諸多揣測。

川普今天在白宮舉行記者會，不僅斥紐時「完全是假新聞」，還堅稱自己有繳稅，但沒提出具體細節。

川普對紐時引用逾20年報稅資料的報導不屑一顧，他說自己「付了很多錢，也繳了很多的州所得稅」。

川普也矢言，自己的稅務資料「將全部攤在陽光下」，但未提出時程表；他在2016年競選期間也做過類似承諾，卻從沒兌現。

報導說，川普想方設法節稅，藉由豪宅、私人飛機和在錄製實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）期間斥資7萬美元打理髮型等個人支出來減免稅金，而他單獨持有和管理的房地產業務虧損，似乎抵消了他從「誰是接班人」和其他實體所持股份獲得的收入。

在入主白宮的頭兩年，川普仰賴商業租稅抵免來減輕納稅義務。紐時說，川普要求延後申報所得稅後提交價值970萬美元的商業投資抵免額，使他收入大減，因此2016年和2017年都只繳稅750美元。

紐時說，川普自2010年起共獲得7290萬美元退稅，如今已成國稅局查帳的重點。

川普集團（Trump Organization）律師賈登（Alan Garten）說：「（報導內容）就算不是全部失實，也大多不準確。」

紐時以保護消息來源為由拒絕賈登索要資料，賈登辯駁說，川普「已上繳數千萬美元的個人所得稅給聯邦政府，包括他在2015年宣布參選時所繳交的數百萬美元個人所得稅」。

川普納稅風波再起之際，適逢美國總統大選進入決戰關鍵時刻，川普正準備29日與民主黨候選人拜登（Joe Biden）展開首場電視辯論，預計會有數以百萬計美國人屆時守在電視機前，看兩人激烈交鋒。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP