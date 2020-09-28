德國官員：與中國打新冷戰 美歐須攜手合作

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（法新社柏林28日電） 德國外交部跨大西洋關係協調專員貝葉（Peter Beyer）接受專訪時表示，無論11月美國總統大選結果如何，歐洲和美國都有必要攜手面對「與中國的新冷戰」。

距離美國總統大選只剩5周，貝葉受訪時強調，歐美間的共同利益多於差異。「歐洲必須與美國並肩面對中國帶來的巨大挑戰。美中之間的新冷戰已經開打，這場戰爭也將形塑本世紀。」

美國總統川普過去近4年任期內，和德國總理梅克爾（Angela Merkel）在數項議題上屢有摩擦，包括伊朗、貿易、北大西洋公約組織（NATO）和氣候。貝葉坦言，眾所周知，梅克爾政府會認為，和美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）合作較容易。

他說：「我絕不會天真以為：若拜登勝選，將萬事美好、黃金時代來臨。那些爭議性高的問題不會一夜消失。但若是拜登當選，大西洋兩岸間的友誼會再度變得更理智、可推測與可信賴。」

貝葉指出，在中國和伊朗事務上，美國人和歐洲人有「相似，且有時相同的利益」。「這就是為何，當我們現在（在一些議題上）無法求得共識時，令我感到挫折。」這些議題包括：在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間支持世界衛生組織（WHO）、想辦法控制伊朗的核子野心及對抗氣候變遷。

不過貝葉強調，若是川普贏得連任，也不會造成西方國家間內爆，因為歐洲和美國一些國會議員及許多州有持久緊密的合作關係。「誰入主白宮很重要，但這也無法全盤控制大西洋兩岸間的友誼。」

貝葉表示，二次大戰後西方盟邦之間數十年來的合作，已建立起「自由民主與和平繁榮」等價值基礎，這與中國的體系形成對比。這套中國體系的特徵是「獨裁、缺乏新聞自由和人權、數位監控，及（侵害）維吾爾人、香港和環境…」。

貝葉還說，德國必須在一些領域加強表現，國防安全只是其一，尤其是川普計畫將駐德美軍大砍9500人，降至2萬5000人。

他表示：「我不認為拜登政府會完全逆轉這些計畫，但我也懷疑他們會用同樣積極態度加以推動。」但無論如何，德國必須堅守增加國防支出的承諾，同時與歐洲夥伴國合作在安全事務上扮演更重要角色。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP