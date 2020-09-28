澳洲樂園泛舟4死意外 業者挨罰360萬澳元

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（法新社布里斯本28日電） 澳洲最大主題樂園「夢幻世界」（Dreamworld）2016年因安全措施問題導致4人喪生，樂園母公司今天遭罰360萬澳元（約新台幣7300萬元）。

2016年10月25日，2男2女在黃金海岸（Gold Coast）「夢幻世界」樂園乘坐急流遊樂船，兩船意外相撞，翻覆於「迅雷急流」（Thunder River Rapids Ride）機械滑道，造成4人受傷死亡。檢方今年6月依3項罪名起訴母公司阿登特休閑旅遊公司（Ardent Leisure）。

昆士蘭州法院認定阿登特休閑旅遊違反該州的工作場所衛生與安全法，但未判處最高450萬澳元罰款。

阿登特休閑旅遊在給澳洲證券交易所（ASX）的聲明中指出，願承擔一切責任並「毫無保留」道歉。

公司董事會和高層主管向「因夢幻世界樂園發生可怕悲劇蒙受巨大損失和長久折磨的所有人」，表達「最深摯慰問」。

阿登特休閑旅遊先前意圖在4名死者尚未下葬前重新營業，遭到強烈抨擊；但它表示，新的領導團隊已「徹底改善」樂園的安全程序。

阿登特休閑旅遊表示，它已賠償這起事故的「大部分」家庭、急救人員和其他受這起悲劇影響的人員，且持續致力完成尚未解決索賠。

公司也指出，先前建造中的罹難者紀念碑因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停擺，預計接下來數個月內就會重啟。（實習編譯：林岳鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP