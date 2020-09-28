熱火勝塞爾蒂克東區稱王 將與湖人爭奪總冠軍

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（法新社佛州奧蘭多27日電） NBA熱火今天125比113獲勝，以4勝2負力克塞爾蒂克拿下東區冠軍，接下來將與湖人爭奪總冠軍。

NBA東區冠軍賽前5戰打完後，第5種子邁阿密熱火以3勝2負領先第3種子波士頓塞爾蒂克，握有「聽牌」優勢。

今天的第6戰開打後，熱火擺脫前役下半場的低迷手感，三分球命中率達5成，整體投籃命中率更有5成55，得分多點開花，7名上場球員都有得分紀錄，讓對手防不勝防，首節33比27領先塞爾蒂克。次節塞爾蒂克命中率提升，在沃克（Kemba Walker）突破上籃得手後，一度以1分超前，並在塔特姆（Jayson Tatum）單節灌進12分的情況下將比分追近，但上半場熱火仍以62比60微幅領先。

下半場開打後戰況陷入膠着，第3節剩下不到1分鐘，史瑪特（Marcus Smart）的灌籃幫助塞爾蒂克扳平比數，但隨後德拉吉奇（Goran Dragic）突破後的反手上籃讓熱火兩分超前，熱火打完3節88比86仍握有2分領先。末節雙方持續拉鋸，熱火103比102僅領先1分之際，拉出13比0攻勢，轉眼以116比102領先達兩位數，最終12分之多勝出。

熱火今天贏球，以4勝2負拿下東區冠軍，並闖進總冠軍賽，接下來將與早一步拿下西區冠軍的洛杉磯湖人爭奪本季總冠軍。

熱火阿德巴約（Bam Adebayo）有32分、14籃板的「雙十」演出，巴特勒（Jimmy Butler）貢獻22分，替補的赫洛（Tyler Herro）攻下19分，羅賓遜（Duncan Robinson）、伊古達拉（Andre Iguodala）都拿下15分，德拉吉奇則有13分進帳。

布朗（Jaylen Brown）攻下塞爾蒂克最高26分，塔特姆有24分、11助攻的表現，沃克、史瑪特（Marcus Smart）各貢獻20分，海沃德（Gordon Hayward）則有12分進帳。

© 2020 AFP