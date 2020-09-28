竹內結子疑輕生 日本政府籲民眾尋求協助

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（法新社東京28日電） 日本高人氣女星竹內結子（Yuko Takeuchi）上周末疑似自殺辭世，享年40歲，她的死訊震驚日本全國。日本政府今天呼籲，民眾若難以處理困境，應尋求協助。

法新社報導，日本內閣官房長官加藤勝信提及，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機期間，有一些人難以處理困境，但他未提到特定案例。

加藤勝信表示：「自從7月以來，自殺人數呈上升趨勢。我們必須承認，許多人正在結束他們寶貴生命的事實。」他促請民眾使用自殺防治專線或其他服務。

竹內結子在日本家喻戶曉，今年1月才產下次子。2018年，她曾主演線上影音網站Hulu及HBO Asia共同製作的影集「神探夏洛克小姐」（Miss Sherlock），並在1998年經典恐怖電影「七夜怪談」（Ring）擔任配角。

竹內結子的死訊震驚日本全國，且發生在最近多位日本名人輕生後。數據顯示，日本近期自殺人數攀升。8月分，日本有將近1900人輕生，比去年同期增加15.3%。

日本人氣女優蘆名星（Sei Ashina）在9月稍早前離世，顯然是自殺。日本男星三浦春馬（Haruma Miura）則在7月辭世，據信也是死於輕生。

今年5月，Netflix日本實境節目「雙層公寓」（Terrace House）明星木村花（Hana Kimura）過世，得年22歲，登上國際頭條，她生前顯然遭到網路霸凌。

© 2020 AFP