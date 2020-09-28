美國祭出口禁令 中國晶片巨擘中芯股價重挫

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（法新社香港28日電） 由於西方媒體周末報導，華府已開始對中國最大晶片製造商中芯國際實施出口限制制裁措施，中芯股價今天在上海和香港股市應聲雙雙重挫，收盤跌幅各達7%和3.9%。

根據美國「華爾街日報」和英國「金融時報」所見美國商務部一封給美國主要電腦晶片公司的信件，美國政府下令，企業須取得許可才能出售設備給中芯，因這些設備存在被改為「軍事最終用途」的「不可接受風險」。

這起事件是美中科技爭霸戰的最新炮火，中國發展先進科技的野心再度遭到美方打擊。中芯是中國最大的晶片組代工廠，也是北京達成半導體自給自足計畫的關鍵支柱。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上被問到相關問題時表示，北京反對華府「濫用出口管制等限制措施，無理打壓中國企業」。

投顧機構桑福德伯恩斯坦（Sanford Bernstein）以馬克・李（Mark Li）為首的分析師發布報告指出，美方制裁一旦落實，將嚴重傷害中芯現有和未來製造能力及客戶的信任。

報告寫道：「少了來自美國的穩定供應和服務，中芯產能的良率和品質將惡化，在較高階產品部分最快短短數月就會顯現。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP