美聯邦法院擋下政府禁令 TikTok暫逃封殺命運

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（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普政府原訂明日起禁止美國用戶下載熱門短影音分享應用程式TikTok，聯邦法官今天在最後一刻做出裁決，暫緩實施這項具有政治色彩的禁令，TikTok暫時逃過一劫。

華盛頓聯邦地區法官尼柯爾斯（Carl Nichols）應TikTok要求，暫時擋下這項禁令。白宮聲稱，TikTok母公司中國字節跳動（ByteDance）與北京當局的關係，恐對美國構成國安威脅。

法院發出的簡要命令中，並沒有說明法官做出這項裁決的原因。

川普政府尋求從28日零時起，禁止美國用戶下載TikTok，但允許用戶繼續使用到11月12日，之後將全面禁用。法官駁回TikTok盼能延後實施11月12日禁令的要求。

法院今天做出這項裁決，代表這個擁有一億美國用戶的網路社交平台暫時贏了這回合，但華盛頓地區法院尚未針對TikTok是否應該續留美國一事，就法律論據上的優點進行考量。

TikTok主張，即便是暫時性禁令也具破壞性，不僅會因為阻礙公司發展，使公司蒙受難以彌補的傷害，更會傷害TikTok的商業聲譽。

尼柯爾斯今天透過罕見的電話聽證會方式，就川普下令禁止中國應用程式TikTok隱含言論自由及國安影響，聽取相關論據。

TikTok代表律師霍爾（John Hall）表示，禁令具有「懲罰性」，也會封殺一個數以千萬計美國民眾使用的公眾論壇。

這場聽證會召開前，TikTok律師透過書面簡報指出，這項禁令「專斷且反覆無常」，且會因為阻擋這款應用程式的更新和修復，進而「破壞資安」。

TikTok還表示，這項禁令根本沒有必要，因為各方已就TikTok所有權重組事宜展開磋商，以解決川普政府提出的國安問題。

政府方律師則主張，川普有權採取國安行動，還說鑒於TikTok透過母公司字節跳動與中國政府間的關係，這項禁令有其必要。

川普政府在簡報中稱字節跳動為中國共產黨「喉舌」，還說字節跳動「致力推廣中共政治理念和傳遞訊息」。

川普政府主張：「總統認定，（中國）控制這些資訊的能力，對美國國安和外交政策構成無法接受的威脅。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP