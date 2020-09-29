主持美大選首場辯論 華勒斯以作風直率聞名

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（法新社華盛頓29日電） 2020年美國總統大選首場辯論今天登場，福斯新聞（Fox News）主播華勒斯將擔綱主持。在主持人立場多偏右的福斯新聞網，資深新聞人華勒斯以作風直率聞名。

74歲的美國總統川普與77歲的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），今天將在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）辯論，華勒斯（Chris Wallace）將是唯一的主持人。在11月3日大選登場前，還會有另外兩次辯論。

華勒斯現年72歲，看起來仍很年輕。他的父親麥克・華勒斯（Mike Wallace）是哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目的傳奇記者，以訪談時話鋒犀利知名。

華勒斯或許不若已故父親那般好鬥，但他並不迴避對峙。即使身處媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）所擁有、被控是川普啦啦隊的新聞網，華勒斯仍曾挑戰這位共和黨籍的總統。

例如華勒斯7月在白宮專訪川普時，川普炫耀自己的認知測驗成績優異，華勒斯當時回應：「嗯，這測驗不是太難。」他並指出其中一個問題為辨認大象圖片。

另外，川普就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡率做出不實敘述時，華勒斯也負起事實查核任務，表示：「先生，這不是事實。」

過去華勒斯曾在國家廣播公司（NBC）任職13年，期間他跑過白宮新聞，擔任過NBC晚間新聞（NBC Nightly News）主播，以及周日上午政治脫口秀「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人。

華勒斯1989年跳槽到老東家的對手美國廣播公司（ABC）後，主持了「周四黃金時段」（Primetime Thursday）、「夜線」（Nightline）等節目。2003年，身為民主黨員的他加入福斯新聞，成為政論節目「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）的主持人。

根據「紐約時報」（The New York Times）6月刊出的訪問，華勒斯被問到在福斯工作的經驗時說：「我同意我所聽到的一些事嗎？當然不。」

「我不曾因為我約的來賓、我問的問題，事後遭到批評。我不手下留情、不厚此薄彼。」

華勒斯2016年就主持過川普與民主黨對手希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）其中一場總統大選辯論，成為福斯新聞首位擔任此職的主播。當時他的表現獲得兩方陣營的好評。

但川普日前接受福斯新聞電台（Fox News Radio）訪問時說，雖然自己對華勒斯「懷抱崇高敬意」，仍「願意賭一把他（華勒斯）不會問拜登很難的問題」。川普並宣稱華勒斯「會被激進左派掌控」。

訪問川普的主持人基爾米德（Brian Kilmeade）則駁斥這項說法，表示華勒斯「不受任何人控制」。

© 2020 AFP