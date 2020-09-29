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（法新社香港29日電） 亞洲股市今天跌多漲少，投資人關注美國新一輪民主黨版刺激經濟方案，同時在美國總統候選人首場辯論今天稍晚登場前，採取觀望態度。

投資人趁機逢低買進，加上中國經濟消息樂觀支撐昨天的盤勢，但始終存在的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰霾和數個國家再度實施防疫限制措施，打擊市場信心。

美國國會針對刺激經濟方案的談判缺乏進展，是阻止亞股進一步走高的主要障礙。

民主黨人最新提出的2.2兆美元刺激經濟方案，比他們先前的計畫少超過1兆美元。民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，這項法案「提供數個月後保護生命、生計和我們民主生命的絕對必要資源。」

裴洛西的發言人說，她昨天已經與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）對話，今天早上將再度進行協商。

東京股市上漲0.12%，上海股市上揚0.21%，台北股市微漲0.04%，首爾股市揚升0.86%。

香港股市下跌0.85%，新加坡股市下挫0.46%，曼谷股市挫跌0.45%，雅加達股市下跌0.56%，威靈頓股市下挫0.51%，馬尼拉股市挫跌0.34%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）

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