供應G網路設備 諾基亞取得英國電信集團合約

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（法新社赫爾辛基29日電） 芬蘭通訊設備製造商諾基亞（Nokia）今天宣布，他們已拿下英國電信集團（BT Group）合約，將取代中國華為，供應英國境內5G網路設備，成為BT最大設備供應商。

這是英國首相強生（Boris Johnson）7月下令禁止行動供應商在新5G網路建設中使用華為產品以來，英國與諾基亞的首項合約。

根據BT合約，諾基亞將提供基地台及其他網路設備，提供顧客超快速的5G網路；諾基亞設備同時也將用於BT既有的2G及4G網路。不過，BT告訴法新社，他們也將使用其他供應商產品，以取代所有華為設備。

英國政府發布的這項禁令是基於國安考量，強制要求行動供應商自2021年起開始移除「高風險供應商」，這也是華為在5G市場的兩大競爭者諾基亞與瑞典愛立信（Ericsson）的一大機會。

英國國內業者必須在2027年前移除5G網路中所有華為設備，BT先前曾表示，這項轉變將耗費5億英鎊（約新台幣187億元）。

英國政府下令禁用華為，明顯為諾基亞及愛立信打了一劑強心針，但產業界觀察家警告指出，市場需求持續增加，要填補華為這個產業龍頭留下的空缺，可能不是那麼簡單。

在5G網路市場激烈競爭下，諾基亞去年下調2020年獲利預估，但最近財報可看出收益增加，新任執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）預期將重新改組公司，嘗試在5G戰中奪回若干失土。

© 2020 AFP