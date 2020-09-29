全球超過3341萬例確診 近100.6萬人病歿

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（法新社巴黎29日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日11時（台灣29日晚間7時），全球至少100萬5981人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3341萬5720例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2300 萬6200人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球28日通報新增3917人病歿、26萬7743起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（776死）、巴西（317死）與美國（281死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬5091人病故、715萬118例確診，至少279萬4608人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬2058人喪生、474萬5464例確診）、印度（9萬6318人喪生、614萬5291例確診）、墨西哥（7萬6603人喪生、73萬3717例確診）及英國（4萬2001人喪生、43萬9013例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有98人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、玻利維亞（68人）、西班牙（67人）及巴西（67人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計34萬2687死、925萬6274例確診；歐洲累計23萬943死、536萬1282例確診；美國和加拿大共計21萬4400死、730萬4693例確診。

亞洲共計13萬6543死、804萬1105例確診；中東地區共計4萬4991死、195萬3159例確診；非洲共計3萬5453死、146萬7646例確診；大洋洲共計964死、3萬1568例確診。

© 2020 AFP