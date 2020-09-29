孟晚舟出庭要求獲釋 控美國在司法誤導加拿大

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（法新社溫哥華28日電） 中國華為科技公司財務長孟晚舟和律師今天重回加拿大的法院，迫切要求讓她獲釋。他們主張美國當局遺漏關鍵事實，在她被指控的罪名上公然誤導加拿大，以設法讓她被逮捕。

加拿大在2018年12月依美國的要求，拘捕當時於溫哥華轉機的孟晚舟。孟晚舟被捕後，就一直被軟禁在溫哥華的自家豪宅中。由於美加兩國有司法互助關係，美國尋求將她引渡到美受審。

但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發打亂了加拿大的法院審判，孟晚舟案先前一直以視訊方式繼續進行，儘管進展緩慢。

孟晚舟今天是她多個月來首次到場出庭，她戴上口罩以符合公衛規定，並戴上作為保釋條件的電子監視腳鐐。

辯方在聽審中指出，美國指控她的關鍵癥結點不實且缺乏因果關係。

美方指控孟晚舟涉及銀行詐欺，向滙豐銀行（HSBC）隱瞞華為與子公司星通科技（Skycom Tech）的關係，讓滙豐銀行為星通提供金融服務，面臨違反制裁和經濟損失風險。

孟晚舟的律師芬頓（Scott Fenton）指控，美國「違反了其坦誠和直言的義務」。他告訴加拿大卑詩省最高法院：「案件記錄中的錯誤陳述（和）遺漏，是這場欺詐案件的核心。」

芬頓表示，因此引渡程序應該中止，且孟晚舟對滙豐的絕大多數陳述，並未包括在案情摘要中，包括可能證明她無罪的「關鍵陳述」。

他還說，孟晚舟「充分告知滙豐，華為與星通科技雙方當時正在伊朗開展業務」。

© 2020 AFP