川普下令封殺TikTok 美法官：恐逾越法律

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（法新社舊金山28日電） 美國華盛頓地方法官尼柯爾斯（Carl Nichols）今天擋下政府禁令，讓熱門短影音分享平台TikTok暫逃封殺命運，他說川普嘗試封殺TikTok可能逾越法律。

尼柯爾斯在書面判決中說，TikTok已經證明，這番行動「可能超出國際緊急經濟權力法（IEEPA）的合法範疇」。

尼柯爾斯應TikTok要求，暫緩實施川普政府對TikTok禁令。白宮聲稱，TikTok母公司中國字節跳動（ByteDance）與北京當局的關係，恐對美國構成國安威脅，因而尋求從28日零時起，禁止美國用戶下載這款備受用戶喜愛的短影音分享應用程式（App）。

尼柯爾斯說，國際緊急經濟權力法限制總統禁止任何不涉及價值的個人通訊。他認為，TikTok的影音短片僅為提供訊息。

尼柯爾斯在裁定書中說：「目前有超過一億名美國用戶使用TikTok來分享影片、照片、藝術和新聞。」

尼柯爾斯還說，這項禁令也會使TikTok蒙受難以彌補的傷害，「美國App商店將TikTok下架，無疑會產生立即且直接的影響，阻止新用戶註冊使用這款App，可能讓他們轉向其他平台，削弱TikTok的競爭地位」。

TikTok律師主張，川普政府禁令「專斷且反覆無常」。TikTok在聲明中說：「我們很高興法院贊同我們的法律論點並發布了禁止令。」

政府方律師則主張，川普有權採取國安行動，還說鑒於TikTok透過母公司字節跳動與中國政府間的關係，這項禁令有其必要。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP