川普被爆10年沒繳稅　拜登陣營趁勢開炮

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（法新社華盛頓28日電） 美國媒體爆料總統川普近年繳交極少聯邦所得稅，過去15年甚至有10年沒繳半毛錢。目前不清楚美國選民的偏好是否會受影響，不過紐時的報導讓民主黨總統候選人拜登陣營有了新的攻擊炮火。

拜登（Joe Biden）陣營隨即在廣告中比較一般民眾和川普入主白宮第一年繳的稅額，例如護理師繳了1萬216美元，川普卻只繳750元。

身價億萬的環保人士思特爾（Tom Steyer）也猛批川普，他在推特呼籲選民在11月3日大選將川普趕出白宮。先前參與民主黨總統初選的思特爾寫道：「我2017 年繳了3200萬美元聯邦稅，比川普多。他是個騙子、在商界臭名昭着。」

「紐約時報」昨天爆料，川普在贏得大選的2016年，只繳了750美元（約新台幣2萬2000元）聯邦所得稅，隔年也只繳750美元，而在過去15年，竟有10年更是完全沒繳一毛錢，因為他申報自己的財務虧損大於收入。

共和黨籍的川普今天接連推文為自己辯護，說「我付過好幾百萬美元稅金」，還說他擁有的資產比債務多。他沒有提供證據或承諾會在選前公布任何財務報表。

川普和拜登明天將舉行第一場電視辯論。

華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網（Washington Post/ABC News）全國民調顯示，拜登領先川普10個百分點，登記選民支持率53%對43%。國家廣播公司新聞網/馬瑞斯特（NBC News/Marist）民調也顯示，拜登在關鍵搖擺州威斯康辛同樣領先10個百分點，支持率54%對44%。川普在2016年大選拿下威斯康辛州。

© 2020 AFP