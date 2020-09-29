捷克和斯洛伐克將宣布進入緊急狀態

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（法新社布拉格28日電） 捷克和斯洛伐克的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增後，兩國總理今天都表示，為了對抗疫情，本周將宣布進入緊急狀態。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）告訴Nova電視台，他希望30日舉行的特別政府會議能批准實施緊急狀態，但巴比斯沒有詳述相關防疫限制的性質。

擁有1070萬人口的捷克近日新增確診數屢創紀錄，目前全國累計確診數超過6萬5000例，並有600多人病歿。

斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic）呼應巴比斯的作法，他在危機管理團隊開會結束後表示，「極為嚴重」的局勢需要做出「非常大膽的決定」。

預計緊急狀態措施會在30日獲得政府批准，這將是斯洛伐克為了對抗疫情，第2度宣布進入緊急狀態。

根據研擬的防疫限制措施，10月1日起所有運動賽事、藝文和宗教活動禁止舉辦。

如果所有參加者都能證明自己的冠狀病毒檢測為陰性，就能舉辦婚禮和喪禮。

餐廳、酒吧和咖啡廳須在晚上10時前關店，不是住在同一家戶的民眾在戶外須保持2公尺社交距離，否則就必須戴口罩。斯洛伐克當局已規定，室內公共場所須強制戴口罩。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP