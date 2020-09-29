沙烏地首間汪星人咖啡廳開張

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（法新社霍巴29日電） 沙烏地阿拉伯沿海城市霍巴（Khobar）在6月新開一間咖啡廳，歡迎主人帶着他們的愛犬上門光顧，這是非常保守的沙國境內首家狗狗友善咖啡廳。

在伊斯蘭世界，狗被視為不潔的動物，不像貓一樣，沙烏地阿拉伯的公共場所通常禁止犬類出沒。

但沙烏地城市霍巴在6月有一間寵物咖啡廳The Barking Lot開幕，允許愛犬人士帶狗狗上門光顧。沙國曾有惡名昭彰的宗教警察禁止民眾在街上遛寵物，且聲稱這是男性搭訕女性的手段。

但這項禁令普遍被人民忽視，民眾在街上遛寵物的景象越來越常見，好幾個城市的動物收容所如雨後春筍般出現。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在「願景2030」（Vision 2030）計畫中進行大刀闊斧的改革，帶領沙國迅速走向現代化，領養流浪動物也變得越來越普遍。

The Barking Lot老闆是科威特籍的阿邁德（Dalal Ahmed），她說之前造訪沙國時就冒出開寵物咖啡廳的想法。

阿邁德告訴法新社：「我之前帶着狗狗來到沙烏地阿拉伯，但被禁止跟它一起在海灘上散步。」

「我非常難過，因此決定開一家咖啡廳幫助有養狗的人，甚至是那些沒有養狗的人。」

年輕的男男女女跟各種大小的犬類，聚集在這家咖啡廳內。有些狗狗在一旁開心地嬉鬧玩耍，有些則坐在主人腿上，或是在主人點飲料時耐心地在櫃檯前等候。

沙國公民喬哈拉（Johara）說：「這種咖啡廳的構想非常新穎。這是個獨特的地方，狗狗可以來到這裡與其他同類互動。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP