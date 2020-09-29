美中關係惡化 新浪將從美股下市

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（法新社北京29日電） 中國網路巨擘新浪公司宣布，將把在那斯達克股市掛牌交易的股票下市，成為美中關係惡化下，最新一家退出美國股市的中國企業。

旗下擁有人氣微網誌網站微博的新浪發布新聞稿表示，董事會同意和新浪執行長曹國偉掌管的New Wave MMXV Ltd.合並。

New Wave MMXV 將以每股43.30美元買下，較6月提出的41美元還高。在這起合併案中，新浪估值25.9億美元。

自2000年起在以科技股為主的那斯達克（Nasdaq）掛牌上市迄今的新浪，將從那斯達克股市下市。

在華府和北京因科技、香港和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）等爭議關係緊張下，越來越多的中國企業選擇從美股下市，轉往國內上市。

華府當局考慮對在美國上市的公司實施更嚴格的規定，要求它們必須對美國會計師開放稽核文件，恐造成中國企業被迫退出美股，轉向香港和上海股市掛牌。

目前還在紐約證交所交易的電子商務巨擘阿里巴巴和京東，去年在香港發行股票；阿里巴巴旗下的金融服務分支則計畫在香港和上海雙重上市。

中國主要晶片製造商中芯國際（SMIC）去年6月從紐約下市。美國當局本周對中芯國際祭出最新出口管制措施，重創在港掛牌的中芯國際股價。

美國總統川普限制美國企業和中國電信巨擘華為的業務往來，同時也以國家安全為由，堅持TikTok中國母公司必須將TikTok美國業務出售給美國業者。

根據新浪聲明稿，新浪和在開曼群島註冊的New Wave MMXV Ltd.合併案，預計在2021年第一季完成。

© 2020 AFP