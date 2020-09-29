美6歲男童染食腦變形蟲喪命 德州發布災難公告

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（法新社休士頓28日電） 美國德州一名6歲男童感染食腦變形蟲死亡，後來在他社區的自來水發現變形蟲蹤跡，德州州長發布災難公告，允許有關當局使用額外的州資源。

美國媒體報導，這名男童感染福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），9月8日宣告不治。福氏內格里蟲是一種微生物，繁殖於湖泊與河川的溫暖淡水，以及管理不善的游泳池內。

福氏內格里蟲是從鼻黏膜入侵人體、鑽入腦部，引發嚴重偏頭痛、體溫過高、脖子僵硬與嘔吐，之後導致暈眩、極度疲累、神智不清與出現幻覺。

德州媒體引述雷克傑克森市（Lake Jackson）發言人說法報導，檢驗結果顯示，這名男童住家的花園澆水管水源內，有福氏內格里蟲蹤跡。

市政官員蒙多（Modesto Mundo）說，他們也在市中心的噴泉內，還有距休士頓一小時車程的一座城鎮的消防栓內，發現變形蟲蹤跡。

不治男童麥金泰（Josiah McIntyre）的祖父母告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle），他可能是在市中心的水上公園玩耍時接觸到污水，不久後身體不適。

這座水上公園已經關閉，雷克傑克森市所在的布拉左里亞郡（Brazoria），有數座城鎮建議居民避免飲用自來水，或使用自來水沐浴或烹調食物。

有關當局後來取消這項建議，但仍敦促民眾把自來水燒開後再使用。

德州州長艾波特（Greg Abbott）昨天對布拉左里亞郡發布災難公告，允許有關當局在緊急狀態下使用額外的州資源。

從1983年到2010年，德州衛生當局認定有28起死亡事件是感染福氏內格里蟲所致。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP