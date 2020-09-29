聯合國報告：北韓規避核子制裁措施

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（法新社首爾28日電） 聯合國安全理事會（UNSC）今天表示，為遏制北韓核子發展而實施的國際制裁措施，出現若干違反情況，包括北韓進口石油量超過上限，以及北韓勞工仍在海外工作。

平壤自2017年以來受到連串制裁措施限制，除了石油進口受限，也禁止煤炭、漁獲和紡織品出口。

然而分析師指出，儘管如此，北韓仍持續發展核武及彈道飛彈。就連領導人金正恩和美國總統川普已3度高調會晤，也未因此停止行動。

聯合國安理會政府間小組發布報告說，據「衛星影像、數據和計算」研判，單單今年前5個月，北韓進口的煉油品總量已打破制裁措施的每年50萬桶上限，顯示出貨至北韓的石油量已「遠遠超過」規定。

聯合國專家表示，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）及外籍油輪和船東，持續想盡辦法規避（制裁）」，來非法進口石油。

報告未指明哪些國家出口石油給北韓，但提及輸入北韓的貨物還包括豪華車和酒類。

北韓主要盟邦中國和俄羅斯則否認報告內容，說調查結果僅「依據假設和估計」。

報告還指出，北韓非法透過海運出口煤炭，「持續藐視安理會決議」，但這類行動今年1月底至3月初曾暫停。（實習編譯：林岳鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP