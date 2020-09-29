雀巢提供新創公司協助 加速開發乳製品替代品

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（法新社伯恩29日電） 瑞士食品業巨擘雀巢集團（Nestle）今天表示，將提供新創公司協助，加速開發以植物為主的乳製品替代品。

雀巢發表聲明稿說：「公司擬將旗下位於瑞士科諾爾芬根（Konolfingen）的研發中心，開放給新創公司、學生和科學家。」

除了對永續乳製品進行測試外，集團也計畫鼓勵開發以植物為基礎的乳製品替代品。

雀巢執行長施奈德（Mark Schneider）表示：「乳製品創新及以植物為基礎的乳製品替代品，是雀巢產品組合策略的核心。」

雀巢發表以此程序研發出來的一種使用蔬菜為基礎乳品。技術總監帕爾澤（Stefan Palzer）告訴法新社，雀巢計畫每年專註於100至200個這類計畫。

克普勒盛富（Kepler Cheuvreux）分析師柯克斯（Jon Cox）說，雀巢過去幾年雖然錯失部分消費者趨勢，但如今在以植物為基礎替代食品市場取得某種程度領先。

柯克斯表示，鑒於它幾乎將動用無盡資源，雀巢可望在這方面脫穎而出成為贏家之一。

雀巢表示，將會有內部、外部以及混合編組團隊在研發中心工作，為期6個月。

雀巢將提供「專業知識、以及中小規模生產設備等關鍵設備，以利儘速推出可在零售環境進行試賣產品。

© 2020 AFP