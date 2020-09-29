COVID-19死亡人數破百萬 美國WHO廣發快篩試劑

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（法新社日內瓦28日電） 全球衛生當局亟欲遏止COVID-19疫情蔓延之際，美國和數個較貧困國家將開始大量採用15至30分鐘便能得知病毒檢測結果的快篩試劑。疫情至今已奪走超過100萬條人命。

美國總統川普宣布，將分發1億5000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快篩試劑至全國各地。世界衛生組織（WHO）也宣布，在經費許可下，將提供開發中國家共1億2000萬劑快篩試劑，每劑費用為5美元（約新台幣146元）。

目前疫情未出現平息跡象，歐洲染疫人數再度快速攀升，各國政府紛紛祭出限制措施，企圖遏止疫情蔓延。

巴黎、倫敦和馬德里被迫實施限制措施，荷蘭當局今天也收緊防疫規定，捷克和斯洛伐克考慮宣布進入緊急狀態。

世衛說，未來6個月將發放總額6億美元的快篩試劑給133個國家，此舉將有助縮小中低收入國家與富裕國家之間的篩檢能力差距。

比起常規的聚合?連鎖反應（PCR）拭子標準檢測，這套篩檢工具得知結果的速度快得多，也較便宜且更容易執行；但同時敏感度也較低，較可能驗出偽陰性。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會上說：「這將促使篩檢的地方擴大，特別是在那些難以抵達的地區，當地缺乏實驗室或訓練有素的衛生人員來執行PCR檢測。」

數月來，專家頻頻呼籲廣泛使用這種成本較低的檢測技術，讓人們能自行在一周內篩檢數次。

哈佛大學醫學院流行病學家米納（Michael Mina）說，廣發快篩試劑的行動「很棒，是個好的開始」。但他也說，美國政府發放的試劑數量「根本不夠」，產量應提升10倍或20倍。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）

© 2020 AFP