亞美尼亞戰機遭土耳其擊落

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（法新社亞美尼亞首都葉里凡29日電） 亞美尼亞今天表示，在與土耳其盟友亞塞拜然激戰期間，一架軍用飛機遭土耳其戰機擊落，但安卡拉強烈否認這項指控。

土耳其直接對亞美尼亞發動軍事行動，代表亞美尼亞和亞塞拜然為納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）激戰3天之後，情勢大幅升高。

雙方都無視停火呼籲，也都宣稱讓敵方部隊蒙受重大傷亡。納哥諾卡拉巴克為亞美尼亞裔居住區，1990年代從亞塞拜然獨立。

安卡拉在這場戰事中支持亞塞拜然，而亞美尼亞國防部今天表示，土耳其一架支援亞塞拜然部隊的F16戰機，擊落亞美尼亞蘇愷25（Su-25）戰機。

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）表示，這架土耳其戰機擊落亞美尼亞飛機當時，正協助亞塞拜然部隊轟炸亞美尼亞平民聚落，亞美尼亞飛機駕駛喪命。

但土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）稱此番指控「完全不實」，「亞美尼亞應該撤離佔領區，而不是訴諸這種卑劣的宣傳技倆」。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則說：「根本沒有證據證明土耳其參與這場戰事。」他堅稱，安卡拉只給予道德支援。

亞美尼亞和亞塞拜然為納哥諾卡拉巴克地區領土爭議陷入僵局已有數十年，27日雙方爆發激烈衝突，3天來已造成近100人喪命。

© 2020 AFP