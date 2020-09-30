史奈爾5.2局0失分 光芒外卡賽勝藍鳥

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（法新社佛州聖彼德斯堡市29日電） 投完5局都還有「無安打比賽」機會的史奈爾，最終投5.2局0失分，率光芒在MLB美聯外卡賽3比1擊退藍鳥。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟頭號種子坦帕灣光芒主場迎戰第8種子多倫多藍鳥的外卡系列賽首戰，光芒推出2018年賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）先發。

史奈爾今天在前5局沒有被對方打者擊出任何安打，只讓對方上到壘包兩次，6局上半他續投，被藍鳥首名打者柯克（Alejandro Kirk）擊出右外野方向安打，讓「無安打比賽」破功。

史奈爾今天用82球投5.2局，有9次三振、2次保送，僅被擊出1支安打無失分，在球隊贏球後獲得勝投。

這場比賽的4局下半，光芒首名打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）揮出三壘安打，在阿達梅斯（Willy Adames）於1出局後打擊時，阿羅薩雷納靠對方投手暴投奔回本壘讓球隊首開紀錄。

7局下半1出局後，溫鐸（Joey Wendle）獲保送，下一棒的馬格（Manuel Margot）大棒一揮，擊出左外野方向兩分全壘打，讓光芒3比0領先。

一路落後的藍鳥只在8上靠畢歇特（Bo Bichette）的高飛犧牲打拿下1分，最終光芒3比1擊敗藍鳥。

© 2020 AFP