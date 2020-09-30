吉歐里托7局失1分 白襪外卡賽勝運動家

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（法新社奧克蘭29日電） MLB白襪先發投手吉歐里托今天投完6局還保有「完全比賽」資格，最終以7局失1分的「優質先發」，率隊在美聯外卡賽以4比1擊敗運動家。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟外卡系列賽，第7種子芝加哥白襪客場挑戰第2種子奧克蘭運動家。

白襪先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）今天在前6局完全封鎖運動家打者，保有「完全比賽」的機會，直到7局才被運動家當時的首名打者史特拉（Tommy La Stella）敲出中外野方向安打破功。

今天吉歐里托用100球投完7局，有8次三振、1個保送，被打2支安打丟掉1分自責分，在球隊贏球後拿下勝投。

「完全比賽」困難度極高，MLB季後賽史上僅紐約洋基傳奇名投拉森（Don Larsen）曾在1956年投出完全比賽，更難能可貴的，那是在世界大賽對布魯克林道奇時所投出。

其他有機會在季後賽投出完全比賽的，包括曾率洋基拿下4座世界大賽冠軍的左投潘奈克（Herb Pennock），在1927年投了7.1局後破功；曾於1967年獲美聯勝投、三振雙冠王，並獲賽揚獎的波士頓紅襪名人堂投手隆柏格（Jim Lonborg），在1967年投了6.1局後破功。

最近一次能在比賽後半段還能挑戰「完全比賽」的，是前洋基名人堂球星穆西納（Mike Mussina），他在2004年的季後賽投了6.1局後破功。

而吉歐里托成為史上第5位在季後賽中，投到第7局還保有「完全比賽」資格的球員。

英格爾（Adam Engel）今天在2局上半的陽春彈讓白襪先馳得點，阿布瑞烏（Jose Abreu）3上的兩分炮讓球隊拉開領先，葛蘭多（Yasmani Grandal）8上也開轟，讓白襪4比0領先，落後的運動家直到8下才勉強拿下今天唯一的1分，最終白襪4比1擊敗運動家。

© 2020 AFP