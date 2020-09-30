在泡泡隔離園區宛如坐牢 詹姆斯：職業生涯最大挑戰

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（法新社佛州奧蘭多29日電） 美國職籃NBA在佛羅里達州奧蘭多迪士尼開打近3個月後，湖人淘汰金塊，睽違10年重返總冠軍賽，湖人一哥詹姆斯說，在「泡泡式」隔離中重啟賽程是他生涯面臨的最大挑戰。

NBA總冠軍賽首戰將於30日點燃戰火，35歲的詹姆斯（LeBron James）蓄勢待發，曾助邁阿密熱火完成2連霸業的他，這次將率湖人對決老東家熱火。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，迫使NBA於3月中停賽，賽事重啟後，全美掀起反種族主義和警察暴力執法的示威浪潮又延燒體壇，湖人罷賽抗議，還說賽季應提早結束。

詹姆斯今天說，2019-20賽季是他生涯遭逢過的最大挑戰。盼摘下第4枚冠軍戒的詹姆斯過去曾率領熱火和克里夫蘭騎士奪下總冠軍。

詹姆斯對記者說，待在泡泡式的隔離園區，或許是他成為職業球員以來面臨的最大挑戰，而他來到這裡的唯一理由，就是為總冠軍賽而戰。

詹姆斯7月曾打趣說，進入奧蘭多泡泡園區宛如入獄服刑，還說在佛州的日子已不知今夕何夕。

他說：「我甚至不曉得已經過了幾天，而不管過了多少天，感覺像是過了五年。」

詹姆斯說，在湖人7月離開洛杉磯前往奧蘭多前，他也不敢肯定剩餘賽季能順利打完，「一直到我們在這裡降落，下了飛機，搭上巴士，到了旅館，一切彷佛才成真」。

詹姆斯這次將率隊迎戰老東家熱火，他說，如果能夠奪下總冠軍，無論跟誰對決都沒有額外意義，因為在這樣的環境下，闖進總冠軍賽已相當艱難。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP