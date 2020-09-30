抗疫紓困貸款 美財政部與7大航空達協議

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（法新社華盛頓29日電） 美國財政部今天宣布與美國7大航空業者達成紓困協議，將提供貸款，協助業者因應新型冠狀病毒危機、避免裁員，紓困對象包括美國航空與聯合航空。

美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）先前才宣布要裁員。今天財政部的聲明並未說明，相關協議是否足夠讓兩家公司取消裁員計畫。

除了美航與聯航之外，與川普政府簽署貸款協議的還有阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、邊疆航空（Frontier Airlines）、捷藍航空（JetBlue）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）以及天西航空（SkyWest Airlines）。

達美航空（Delta）與西南航空（Southwest）並不意外地，未在協議之內，兩家公司已經表示不參與。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐下，美國國會3月通過2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），其中250億美元作為各大航空業者貸款使用，在額度分配下，每家航空公司可貸75億美元，也即250億美元的30%。

今天財政部宣布之前，美航表示預定裁減多達1萬9000的人力。聯航則是昨天與機師工會達成協議，避免旗下2850名機師休無薪假，但仍預計最快於10月1日讓其他1萬3000名工作人員休無薪假，包括空勤與地勤人員。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP