拜登辯論前亮報稅單 川普要求查隱形耳機

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（法新社克里夫蘭29日電） 美國總統大選首場辯論在即，聲勢頗旺的民主黨候選人拜登與亟欲拉擡民調的總統川普未登台就先傳出煙硝味，這場辯論勢必成為美國選民看過最辛辣且最無法預測的候選人過招。

美國總統大選將於11月3日舉行，拜登（Joe Biden ）與川普在選前將進行3場各90分鐘的現場辯論。

拜登在站上首場辯論的舞台前，率先公布自己的報稅資料，給了川普一記下馬威。「紐約時報」（New York Times）日前踢爆川普多年來幾乎沒有繳納聯邦所得稅。

據稱川普擅長利用漏洞避稅，擔任總統第一年僅上繳750美元（約新台幣2萬1731元）的聯邦稅金，還自稱代表美國勞工階級，讓拜登抓到把柄批他假惺惺。

相較之下，拜登的報稅資料顯示，他與妻子吉兒（Jill Biden）2019年繳納29萬9346美元（約新台幣867萬3788元）的聯邦所得稅。

拜登亮出可能是辯論中的重要武器，川普競選團隊也不甘示弱，稱拜登老態龍鍾，需要協助才能完成辯論。川普一再要求拜登接受檢驗，看是否服用體能增強藥物。

川普陣營今天提到新的陰謀論，要求檢查拜登是否戴了隱形耳機，懷疑這種耳機可在辯論時提供答案給他，親川普媒體福斯新聞（Fox News）也對這種說法推波助瀾。

川普2020競選團隊公關主任墨托（Tim Murtaugh）在聲明中說：「拜登的幕僚幾天前還同意辯論前檢查是否戴電子耳機，但今天突然改口婉拒了。」

拜登的競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）駁斥這種說法「荒唐透頂」，並拿出外傳的謠言回敬，聲稱川普競選團隊試圖要求主持辯論的福斯新聞主播華勒斯（Chris Wallace）保證，辯論時不會提到美國感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的死亡人數，但沒有得逞。

美國政治新聞網站Politico報導，貝丁菲爾德說：「你看，想要轉移大家的注意力有多麼容易？」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP