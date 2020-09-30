日本防衛預算連9年增加 520億美元創新高

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（法新社東京30日電） 面臨中國和北韓環伺的壓力下，日本防衛省今天揭示，將在新年度要求編列520億美元（約新台幣1.5兆元）預算，再創新高紀錄。

由於中國擁有龐大軍事資源且與日本發生領土爭議，加上難以預測的北韓近年一再進行核試和飛彈試射，部分飛彈甚至飛越日本領空，都讓日本備感威脅，日本防衛預算已連續將近10年穩定增加。

日本防衛省要求於2021年4月起算的新年度編列5.49兆日圓預算，較截至明年3月底止的本年度預算5.3兆日圓增加，也是連續第9年增加。

新預算用途包括採購兩艘護衛艦艦和一艘潛艦，也有部分將用於開發下世代戰鬥機。但「陸基神盾」（Aegis Ashore）的替代方案，並未列入這次預算。日本起初打算部署美國開發的陸基神盾飛彈攔截系統，但之後決定改以其他方案代替。

日本政府已放棄在本州2個重要地點部署陸基神盾的引發爭議計畫，現正研擬在海上部署飛彈攔截系統，可能使用船艦或大型浮式平台，或建造類似海上鑽油平台的設施。

防衛省官員表示，在政府決定採用何種方案前，尚無法預估部署攔截系統所需花費。

此外，防衛省表示，在新預算概算要求中，也規畫提升在太空及網路安全方面的防衛能力，日本在這些領域的腳步已落後其他重要經濟體。

日本自衛隊規畫籌組540人規模的新網路部隊，以及70人規模的太空小組。

這也是現任首相菅義偉上任後的首次防衛預算，他9月中旬剛從安倍晉三手中接下首相職務，承諾會繼續推動安倍任內政策。

© 2020 AFP